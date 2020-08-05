ФК «Уфа» готовится к первому матчу нового сезона

«Уфа» готовится к первому матчу нового сезона без одного из лучших игроков предыдущего. Московский «Спартак» сегодня официально подтвердил переход в стан красно-белых узбекского полузащитника Остона Урунова. 19-летний игрок провел в составе башкирского клуба полгода. В весенне-летней части сезона Урунов провел 10 матчей за «Уфу». Уже в воскресенье уфимцы примут на своем поле «Краснодар».

В то время как лучшие игроки прошлого сезона подписывают контракты с более обеспеченными клубами, команда Вадима Евсеева планомерно готовится к началу нового сезона на стадионе «Нефтяник». 2020 год со своими сюжетными поворотами делает работу тренера Премьер-лиги как сложнее, так и интереснее. После небольших выходных команду нужно привести в боевое состояние за предельно короткий срок.

Во-первых, надо восстановиться. Надо привести всех в одинаковое состояние. И для этого у нас есть неделя. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

«Уфа» продлила контракты сразу с шестью футболистами. Среди них Аликин, Никитин, Сухов, Йокич, Сысуев и Чернов. За единственным исключением это очень опытные игроки и старожилы команды.

Разговаривали с Камиловичем еще в Испании о продлении контракта. Я люблю эту команду, я здесь уже три года. Боян Йокич, защитник ФК «Уфа»

Продолжает выступление в команде ее капитан. Павел Аликин остается единственным футболистом, который в команде с момента ее основания. В общей сложности это уже более 9 лет.

– Планируете ли играть в клубе до конца карьеры? – Наверное, планирую, если поступит предложение… Хотя могут и продать. Павел Аликин, защитник ФК «Уфа»

Это «Уфа» действительно может, хоть Аликину уже и 36. Успешные трансферы на выход на Фомине и Урунове могут не закончиться. Одним из тех, кто остался, стал Артем Голубев. Молодой полузащитник неожиданно опередил новоиспеченных «динамовца» и «спартаковца» в голосовании болельщиков «Лучший игрок лета». Матч первого тура станет для Голубева особенно принципиальным. Ведь «Уфа» совсем недавно выкупила игрока у «Краснодара».

Новых лиц там толком нет. Все знакомые, с кем я играл. Игра обещает быть интересной. Артем Голубев, полузащитник ФК «Уфа»