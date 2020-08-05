В Башкирии пчеловод создал базу отдыха на пасеке

Туристы прилетели на сладкое. На самую большую колодно-бортевую пасеку в России приезжают гости со всей страны. Её в том числе посетила и съёмочная группа, которая снимает фильм о естественном пчеловодстве. Фанис Халилов сейчас готовит территорию к международному форуму «Апимондия», его пасека может стать одной из точек для встречи гостей.
Среди ульев – почти небоскрёб. С этого началась история пасеки Фаниса. Главное отличие – полосатые медоделы живут в так называемых колодах, в них условия максимально приближены к естественным. Как в лесу.
Построить пасеку с естественной средой обитания для пчёл Фанис Халилов задумал 40 лет назад. Ему было 7 лет, когда дедушка показал, как делает мёд.
Жизнь как сахар и у семьи пчеловода. Супруга помогает ухаживать за пасекой. Дина Халилова сама себя называет ассистентом мужа.
На пасеку приехали снимать фильм. Не о сладкой жизни, скорее, наоборот. По словам директора Ассоциации естественного пчеловодства России, многие медовые бизнесмены сейчас думают лишь о прибыли. Касается это тех предпринимателей, которые к пчёлам относятся только как к методу заработка. Полосатых помощников пичкают антибиотиками, они скрещиваются со здоровыми, в итоге слабеет вся популяция.
Пасека Фаниса, наоборот, как образцовая. 70 ульев. По словам пчеловода, большой прибыли они не приносят. Поэтому на территории организовали что-то вроде базы отдыха, но с ограниченным количеством постояльцев. Вместо домиков – башкирские юрты, для туристов – экскурсии, желающие могут пострелять из лука. Пасека в Иглинском районе может стать одной из локаций форума «Апимондия» в 2021 году.
На десерт – фотографии на память, переодевание в национальные костюмы и разучивание танцев. Будь то добыча мёда или развлечения для гостей, главный принцип здесь – сохранение древних традиций.