В Башкирии пчеловод создал базу отдыха на пасеке

Туристы прилетели на сладкое. На самую большую колодно-бортевую пасеку в России приезжают гости со всей страны. Её в том числе посетила и съёмочная группа, которая снимает фильм о естественном пчеловодстве. Фанис Халилов сейчас готовит территорию к международному форуму «Апимондия», его пасека может стать одной из точек для встречи гостей.

Среди ульев – почти небоскрёб. С этого началась история пасеки Фаниса. Главное отличие – полосатые медоделы живут в так называемых колодах, в них условия максимально приближены к естественным. Как в лесу.

Они первыми заселяют те дупла, куда ударила молния. Оно обожженное. А мы выдалбливаем, потом обжигаем. Это значит чистое, дезинфекция проведённая. Фанис Халилов, пчеловод

Построить пасеку с естественной средой обитания для пчёл Фанис Халилов задумал 40 лет назад. Ему было 7 лет, когда дедушка показал, как делает мёд.

Жизнь как сахар и у семьи пчеловода. Супруга помогает ухаживать за пасекой. Дина Халилова сама себя называет ассистентом мужа.

На пасеку приехали снимать фильм. Не о сладкой жизни, скорее, наоборот. По словам директора Ассоциации естественного пчеловодства России, многие медовые бизнесмены сейчас думают лишь о прибыли. Касается это тех предпринимателей, которые к пчёлам относятся только как к методу заработка. Полосатых помощников пичкают антибиотиками, они скрещиваются со здоровыми, в итоге слабеет вся популяция.

Человек поддерживает пчел ради своей пользы, но поддержка эта превращается в такое содержание, как, например, держат маленьких собачек, которые без человека уже не могут выживать. Иван Пигарёв, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства России

Пасека Фаниса, наоборот, как образцовая. 70 ульев. По словам пчеловода, большой прибыли они не приносят. Поэтому на территории организовали что-то вроде базы отдыха, но с ограниченным количеством постояльцев. Вместо домиков – башкирские юрты, для туристов – экскурсии, желающие могут пострелять из лука. Пасека в Иглинском районе может стать одной из локаций форума «Апимондия» в 2021 году.