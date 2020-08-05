В Уфе стартовала продажа квартир в ЖК Grand&Grand

Особая атмосфера в особом доме. Группа компаний «Первый Трест» объявляет о старте продаж в ЖК Grand&Grand. Это не просто современный комплекс домов со всей необходимой инфраструктурой, а новый и неординарный проект на строительном рынке Уфы.
Новый дом мечты уже строится в столице нашей республики. Жилой комплекс нового поколения Grand&Grand обещает стать эталоном комфорта.
В ЖК Grand&Grand все продумано не только внутри, но и снаружи. Изящное фасадное решение цвета «Благородная медь» будет реализовано в Уфе впервые. Уникальное расположение, завораживающие виды из окна, высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура являются неоспоримыми преимуществами жилого комплекса.
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.