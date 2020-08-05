В Уфе стартовала продажа квартир в ЖК Grand&Grand

Особая атмосфера в особом доме. Группа компаний «Первый Трест» объявляет о старте продаж в ЖК Grand&Grand. Это не просто современный комплекс домов со всей необходимой инфраструктурой, а новый и неординарный проект на строительном рынке Уфы.

Новый дом мечты уже строится в столице нашей республики. Жилой комплекс нового поколения Grand&Grand обещает стать эталоном комфорта.

Каждая деталь в жилом комплексе Grand&Grand призвана сделать вашу жизнь комфортнее. Подземный паркинг с лифтами, колясочные и велосипедные на первом этаже, системы водоочистки и внутреннего кондиционирования – мы предусмотрели всё для вашего удобства. Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»

В ЖК Grand&Grand все продумано не только внутри, но и снаружи. Изящное фасадное решение цвета «Благородная медь» будет реализовано в Уфе впервые. Уникальное расположение, завораживающие виды из окна, высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура являются неоспоримыми преимуществами жилого комплекса.

Несмотря на большой выбор образовательных учреждений в шаговой доступности, на территории жилого комплекса планируется частный детский сад. Утром, когда каждая минута на счету, вам нужно будет лишь спуститься вниз, чтобы передать ребенка в заботливые руки воспитателя. Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»