Не справился с управлением: в Башкирии ДТП унесло жизнь пенсионера

Вчера, 5 августа, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля марки "ВИС" на полном ходу съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Трагедия произошла на 8 километре автодороги Чишмы-Языково-Чекмагуш. За рулем автомобиля находился 64-летний водитель. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.

В результате ДТП водитель скончался на месте трагедии, а его 51-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. По факту аварии ведется расследование.