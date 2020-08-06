Жительница Башкирии лишилась крупной суммы денег после телефонного звонка

В общей сложности разговор длился около полутора часов, по завершении которого женщина обнаружила, что с ее карты списаны денежные средства. Она тут же позвонила на горячую линию банка, где узнала, что помимо утраты личных сбережений, с ее счета пропали и 56 тысяч рублей, оформленных в кредит. Ущерб, причинённый горожанке злоумышленниками, составил почти 90 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии