Жительница Башкирии лишилась крупной суммы денег после телефонного звонка
В Салавате 38-летняя горожанка стала жертвой мошенников. Неизвестные похитили у нее около 90 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что неизвестные оформили на нее кредит на сумму 50 тысяч рублей и предложил провести операции по возврату денежных средств.
В общей сложности разговор длился около полутора часов, по завершении которого женщина обнаружила, что с ее карты списаны денежные средства. Она тут же позвонила на горячую линию банка, где узнала, что помимо утраты личных сбережений, с ее счета пропали и 56 тысяч рублей, оформленных в кредит. Ущерб, причинённый горожанке злоумышленниками, составил почти 90 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по Башкирии
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не запрашивают данные банковских карт (номер карты с лицевой и трехзначный с оборотной стороны, а также срок действия карты), и смс-коды и пароли, поступающие с помощью сервиса «Мобильный банк». В случае подозрительных звонков положите трубку и сами позвоните на горячую линию банка, тем самым вы обезопасите свои сбережения.