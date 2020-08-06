Где в Башкирии можно сдать тест на коронавирус

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал на своём сайте список лабораторий, в которых можно сдать тест на коронавирус.

Всего шесть клиник, из которых четыре находятся в Уфе, одна в Уфимском районе и ещё одна в Салавате.

Уфа

«Медицинский Центр МЕГИ»

«МедиаЛаб»

«Центр медицинских исследований»

«Центр лабораторной диагностики»

Уфимский район (село Булгаково)

«Исследовательский центр «Лаборатория»

Салават

«Медсервис»