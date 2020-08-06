Где в Башкирии можно сдать тест на коронавирус

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал на своём сайте список лабораторий, в которых можно сдать тест на коронавирус.
Всего шесть клиник, из которых четыре находятся в Уфе, одна в Уфимском районе и ещё одна в Салавате.
Уфа
«Медицинский Центр МЕГИ»
«МедиаЛаб»
«Центр медицинских исследований»
«Центр лабораторной диагностики»
Уфимский район (село Булгаково)
«Исследовательский центр «Лаборатория»
Салават
«Медсервис»
Кроме этого, некоторые клиники делают и тест на наличие антител. Средняя стоимость таких тестов – 2000 рублей. График работы и другие подробности нужно уточнять по телефонам.