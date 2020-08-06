В Башкирии в шесть раз увеличилась нагрузка на сотрудников центров занятости

В шесть раз в Башкортостане увеличилась нагрузка на сотрудников центров занятости населения. Об этом сообщили в ведомстве. Это связано с увеличением безработицы из-за пандемии коронавируса.
Ранее в Минтруда республики сообщали, что с 1 января численность официально зарегистрированных безработных в Башкортостане выросла в 4,2 раза и превысила 76 тысяч человек. Из них более 70 тысяч человек получают пособие по безработице.
В центрах занятости просят жителей относится с пониманием к сложившейся ситуации.