Билеты из Уфы в другие регионы подешевели

Многие авиакомпании в России понизили цены билетов на внутренние направления.

Например, самый дешёвый билет из Уфы в Москву можно купить за 2185 рублей. Такую цену предлагает Utair. У RedWings билет в Москву дороже на несколько сотен – 2840 рублей. На третьем месте по дешевизне расположилась авиакомпания «Победа» с ценой в 3149 рублей.

В сентябре самый дешёвый билет в 2115 рублей предлагает NordWind. На второе место переходит Utair с той же ценой – 2185 рублей. И на третьем месте расположился RedWingsс ценой 2240 рублей. Самым дорогим удовольствием в сентябре станет билет в Москву от «Аэрофлота», он будет стоить 6120 рублей.