В Уфе на ещё одном предприятии зафиксирована вспышка коронавируса

В башкирской столице на ещё одном заводе зафиксирована вспышка коронавируса. У семи рабочих предприятия Lasselsberger Ceramics выявлен COVID-19. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на сотрудника пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

28 июля стало известно, что у работников предприятия подтвердился коронавирус. Начато эпидемиологическое расследование, сразу был выявлен круг контактных лиц. Сотрудники, у которых выявили вирус, были отстранены от работы.

Напомним, ранее вспышка COVID-19 подтверждалась на УМПО. Руководство завода было оштрафовано за несоблюдение мер предосторожности. На УМПО коронавирусом заболели около 200 человек.