Стало известно, сколько выпускников в Уфе набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Уфе были подведены итоги по результатам Единого государственного экзамена. Так, в столице 60 работ по 8 предметам набрали 100 баллов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился.

В 2019 году по 8 предметам стобалльных работ оказалось на 15 меньше. 15 уфимских школьников набрали 100 баллов по русскому языку. По математике 6 выпускников набрали 100 баллов, по информатике – 14, по литературе и истории по 2 выпускника, по физике – 8, по химии – 12, а по обществознанию – 1.

Большее количество стобалльников оказалось из лицея №153. Второй год подряд некоторые выпускники этой школы набирают 200 баллов по двум предметам.