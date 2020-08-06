Башкирия получила более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Помощь от федерального центра получили 69 регионов, общая сумма финансирования – 100 млрд рублей. Средства направлены в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля этого года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год. Дотация направляется на противодействие COVID-19, а также в муниципалитеты для пополнения бюджета.