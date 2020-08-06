В Уфе пьяный водитель протаранил столб

Накануне, 5 августа, произошла серьёзная авария с участием пьяного водителя. На улице Первомайской 25-летний житель Бурзянского района врезался в столб. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции рассказала детали произошедшего.

Молодой человек управлял ВАЗ-2112 и двигался в сторону улицы Гончарова. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в столб. Парень получил ушибы, а машина сильно помялась.

Оказалось, у молодого человека не было водительских прав. К тому же экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя. За административное правонарушение парня привлекли к ответственности.