В Уфе выпускникам вузов ФСИН вручили дипломы

49 молодых специалистов завершили в этом году обучение в ведомственных вузах ФСИН России и вернулись в республику для дальнейшего прохождения службы. В связи с пандемией впервые выпуск состоялся не в стенах учебных учреждений, а за пределами – в уфимском парке Победы. Ветераны службы отметили, что служба в системе исполнения наказаний сравнивается с погранвойсками, только защищать приходится не внешние границы, а внутренние, имея дело с теми, кто преступил закон и отбывает наказание в тюрьмах и колониях.