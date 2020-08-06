В Уфе выпускникам вузов ФСИН вручили дипломы

В Уфе состоялась торжественная церемония вручения дипломов будущим сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
49 молодых специалистов завершили в этом году обучение в ведомственных вузах ФСИН России и вернулись в республику для дальнейшего прохождения службы. В связи с пандемией впервые выпуск состоялся не в стенах учебных учреждений, а за пределами – в уфимском парке Победы. Ветераны службы отметили, что служба в системе исполнения наказаний сравнивается с погранвойсками, только защищать приходится не внешние границы, а внутренние, имея дело с теми, кто преступил закон и отбывает наказание в тюрьмах и колониях.
Выбранный путь требует не просто профессиональных знаний, но и таких качеств как твердость характера и порядочность. Выпускников также поздравили представители традиционных религиозных конфессий. Выпускники во время прохождения торжественного марша подбросили вверх монеты в знак того, что служат не ради денег, а по призванию. Уже в ближайшее время молодые офицеры приступят к исполнению служебных обязанностей в учреждениях республики.