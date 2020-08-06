В России от коронавируса скончались почти 15 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки выявили ещё 5267 человек с COVID-19. Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны.
Общее количество зараженных за всё время пандемии выросло до 871 894 человек. Одновременно вирусом болеют 180 931 пациентов. За сутки это количество уменьшилось на 2180.
С выздоровлением было выписано 7331 человек (за всё время — 676 357). Количество летальных случаев увеличилось на 116 человек (за всё время — 14 606).