МЧС Башкирии вновь предупреждает о штормовом ветре

7 августа ожидаются сильные, шквалистые порывы ветра . Скорость стихии может достигать до 20 м/с. Сильных осадков однако не ожидается. А температура воздуха обещает быть тёплой: ночью 14-19 градусов, а днём 28-33.

При таком шквалистом ветре существует опасность обвала деревьев. Также такая погода опасна для всех видов транспорта. В республике уже были зарегистрированы несчастные случаи падения деревьев или рекламных щитов на людей и машины.