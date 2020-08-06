МЧС Башкирии вновь предупреждает о штормовом ветре

Региональное управление МЧС Башкирии вновь предупреждает об изменении погоды. Погода в республике ухудшится. Синоптики предупреждают о сильном ветре.
7 августа ожидаются сильные, шквалистые порывы ветра. Скорость стихии может достигать до 20 м/с. Сильных осадков однако не ожидается. А температура воздуха обещает быть тёплой: ночью 14-19 градусов, а днём 28-33.
При таком шквалистом ветре существует опасность обвала деревьев. Также такая погода опасна для всех видов транспорта. В республике уже были зарегистрированы несчастные случаи падения деревьев или рекламных щитов на людей и машины.