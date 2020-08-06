В Башкирии молодого парня посадили на 16 лет за зверское убийство

Суд завершил расследование страшного преступления, которое произошло в селе Верхние Киги. Именно там 15 октября в собственном доме был найден убитым 56-летний местный житель. В его смерти обвинили 28-летнего парня из Вологодской области.
Следствие выяснило, что молодой человек работал на одной пилораме с убитым. Парень знал, что в доме мужчина хранит небольшие сбережения. Тогда он решился на страшное: парень убил коллегу топором, украл драгоценности и деньги и попытался скрыться в городе Сатка Челябинской области.
Следователи легко доказали виновность молодого человека – в его доме был найден окровавленный топор и похищенные вещи. Под тяжестью улик мужчина сознался в страшном преступлении.
Суд приговорил парня к 16 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года.