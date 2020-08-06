Обманутая жена из Башкирии жестоко наказала любовницу мужа

Девушка, которая пришла расслабиться с чужим мужчиной, теперь звезда соцсетей.
Накануне в Нефтекамске местная жительница застала своего благоверного в постели с любовницей. Вообще, тема измен в нефтекамских соцсетях сейчас одна из самых больных.
Горожане жалуются, что в Нефтекамске все больше становится девушек, которые не прочь провести ночь с чужими мужьями. Проблема достигла такого масштаба, что только это жители города и обсуждают в местных пабликах.
Однако одной из обманутых жен все-таки удалось застукать своего мужа в постели с чужой девушкой. Расплата настигла ее мгновенно: разъяренная женщина достала телефон и устроила куртизанке допрос с пристрастием.
Девушка успела спрятать голое тело под одеялом. На камеру она уже не была такой смелой. В ответ на претензии жены девушка молча смотрела в пол. Злая женщина угрожала потаскать ее за волосы по всему подъезду и показать соседям. Под конец она потребовала от нее убрать кошачьи фекалии из лотка.
Видео с унижением девушки было выложено в социальные сети. Горожане поддержали местную жительницу и посоветовали ей в срочном порядке разводиться.