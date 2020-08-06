Жителям Башкирии позволят сэкономить на услугах ЖКХ

Для жителей Башкирии появятся новые комиссии за оплату услуг ЖКХ. Нововведения начнут действовать с 13 сентября.

Комиссию за оплату воды, света, газа, отопления и вывоз мусора придётся платить тем, кто оплачивает счета через платёжные агенты, почту и банки. Такая комиссия была и раньше, но до поправок компании сами договаривались с банками и включали эти расходы в тарифы.

Чтобы не платить лишние деньги, рекомендуется оплачивать счета напрямую через личные кабинеты. Такие приложения есть у многих компаний, через них можно передать показания счётчиков и оплатить.