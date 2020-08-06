В Башкирии прошла гонка командного чемпионата России по спидвею

Балаковская команда не знает поражений в этом сезоне. Шансы на победу хозяев уменьшило досадное падение в первом же заезде набравшего в этом сезоне неплохую форму Арслана Файзулина. Лучший результат у хозяев трека показал капитан Денис Гизатуллин – 17 очков. Результативны были и оба лидера «Турбины» – Илья Чалов и Владимир Бородулин набрали по 16 очков каждый.