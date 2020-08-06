В Башкирии аграрии начали уборку зерновых

Напомним, ситуацию в АПК обсуждали в начале недели в правительстве республики. Как сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, средняя урожайность озимых зерновых культур в республике составляет 28,2 ц/га. Это почти на треть превышает прошлогодние показатели. В 25 районах Башкортостана приступили к уборке яровых зерновых культур. Средняя урожайность здесь также превышает показатели прошлого года. Элеваторы готовы к приёму зерна. Озимые зерновые уже убрали на 30 процентах площадей, это порядка 100 тысяч гектаров.