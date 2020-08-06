Погода на 7 августа в Башкирии: жара и невыносимая духота

Августовская жара в Башкирии продолжается. Ветра кстати, 7 августа будет меньше. Весь день в республике простоит жаркая и душная погода.

Редакция bash.news выяснила, какая будет погода в самых крупных городах республики.

Погода в Уфе на 7 августа

В столице целый день жарко.

Утром в 8:00 температура воздуха составит +21 градус, в 11:00 около +27. С 14:00 до 17:00 столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Весь день будет жаркая, безветренная погода.

Погода в Стерлитамаке на 7 августа

Жителям Стерлитамака тоже придется попотеть. Причем, судя по прогнозу погоды, в прямом смысле этого слова.

В 8:00 температура воздуха будет +21 градус. К 11:00 потеплеет до +27. С 14:00 до 17:00 тепло будет держаться на отметке в +30..+31 градус. Вечером станет свежее, это будет отличным временем для прогулки.

Погода в Нефтекамске на 7 августа

В Нефтекамске к жаре вечером прибавится ветер.

С утра температура воздуха составит +21 градус. К полудню потеплеет до +26. В 14:00 будет +29. В 17:00 потеплеет ещё до +30. Вечером в районе 20:00 может подняться ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 7 августа

В Октябрьском будут также высокие температуры и временами облачно.

Утром воздух прогреется до +21 градуса. К 11 часам потеплеет до +27.

С 14:00 до 17:00 за окном жара до +30, но солнце в этот период будет прятаться за облаками. Около 20:00 может усилиться ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 7 августа

В Белорецке будет свежее, чем в остальных городах. Сюда придет освежающий ветер.

Утром температура составит +20 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 14:00 будет +27 градусов. Ещё на один градус потеплеет к 17:00.

Горожанам стоит иметь ввиду, что весь день в городе будет дуть сильный ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 7 августа

В Кумертау классическая жара. Однако к ней добавится непривычная для юга республики ветреная погода.

Утро начнётся с тепла в +23. В 11:00 будет уже +28. С 14:00 до 17:00 ожидаются наиболее высокие температуры до +31 градуса.