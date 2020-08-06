В Башкирии некоторые семьи бесплатно получат продуктовые наборы

Торгово-промышленная палата республики продолжает благотворительную акцию. 300 коробок с продуктовыми наборами – это помощь малообеспеченным гражданам, пенсионерам и многодетным семьям. Акция не единовременная, она продолжается с самого начала пандемии.

В общей сложности было сформировано около одной тысячи продуктовых наборов. В этот раз в них входят крупы нескольких видов, сахар, тушенка, масло растительное и другие товары под маркировкой «Продукт Башкортостана».

Данная идея возникла от крупнейших наших членов и надо сказать, отдать должное, что к ней подключились и остальные члены нашей палаты. Все-таки мы самое крупное бизнес- объединение Башкортостана. Мы даже об этом никого не просим, но наше предпринимательское сообщество откликается, и через оператора ТПП мы делаем данную акцию. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

В бизнес-сообществе, объединенном Торгово-промышленной палатой, появилось целое волонтерское движение. Во время пандемии предприниматели обеспечивали горячим питанием Нефтекамский психоневрологический интернат, а во время недавнего пожара в Бурзянском районе оказывали финансовую помощь на приобретение средств тушения. Что касается продуктовых наборов, то эта помощь адресная. В этот раз ее отправили в три города республики – Кумертау, Давлеканово и Сибай.