МВД Башкирии проверяет активистов на Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) написало заявление на активистов, которые на данный момент находятся у подножья Куштау. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Компания просит проверить действия активистов на правомерность. 

«В МВД по Республике Башкортостан поступило несколько заявлений от руководства АО «Башкирская содовая компания» о противодействии ряда граждан деятельности, осуществляющейся предприятием в Ишимбайском районе. Поступившие материалы зарегистрированы в установленном порядке, по которым проводится проверка в соответствии с действующим законодательством»

пресс-служба ведомства

По данному факту МВД по Республике Башкортостан запросило документацию АО «Башкирская содовая компания» для изучения, на предмет соответствия требованиям Лесного кодекса РФ, распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р., Закона Республики Башкортостан от 20.11.2007 г. № 486-з. Предварительно, нарушений со стороны АО «Башкирская содовая компания» не выявлено, отметили в МВД по РБ.