МВД Башкирии проверяет активистов на Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) написало заявление на активистов, которые на данный момент находятся у подножья Куштау. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Компания просит проверить действия активистов на правомерность.
По данному факту МВД по Республике Башкортостан запросило документацию АО «Башкирская содовая компания» для изучения, на предмет соответствия требованиям Лесного кодекса РФ, распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р., Закона Республики Башкортостан от 20.11.2007 г. № 486-з. Предварительно, нарушений со стороны АО «Башкирская содовая компания» не выявлено, отметили в МВД по РБ.