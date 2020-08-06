МВД Башкирии проверяет активистов на Куштау

По данному факту МВД по Республике Башкортостан запросило документацию АО «Башкирская содовая компания» для изучения, на предмет соответствия требованиям Лесного кодекса РФ, распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р., Закона Республики Башкортостан от 20.11.2007 г. № 486-з. Предварительно, нарушений со стороны АО «Башкирская содовая компания» не выявлено, отметили в МВД по РБ.