Жителя Уфы осудили за убийство 15-летней давности

43-летнего уфимца признали виновным в страшном преступлении. В 2005 году мужчина изнасиловал и убил молодую девушку. Её тело нашли прохожие на пустыре в Черниковке.

Следователям потребовалось 15 лет, чтобы найти убийцу несчастной. Им оказался мужчина, который уже сидит в тюрьме за изнасилование. Следствие выяснило, что в злополучный год убийца работал на авторынке и предложил незнакомке подвезти её до дома. Вместо этого преступник вывез несчастную в безлюдное место, где и совершил страшное.