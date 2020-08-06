В Башкирии нашли тело без вести пропавшего 31-летнего мужчины

Волонтёры организации «Лиза Алерт Башкортостн» объявили о завершении очередных поисков. В посёлке Раевка Альшеевского района пропал без вести 31-летний Вадим Резванов. Его тело было найдено сегодня.

Мужчина перестал выходить на связь с близкими ещё 29 июня. Больше месяца волонтёры вели усиленные поиски пропавшего. К сожалению, Вадим был найден мёртвым.

Представители поисковой организации не раскрывают детали смерти несчастного. Волонтёры искали Вадима по всей Башкирии. Где именно было найдено тело пропавшего, неизвестно.