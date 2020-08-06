Радий Хабиров вручил госнаграды строителям Башкирии

В преддверии Дня строителя госнаграды получили работники строительного комплекса Башкирии. Орденами, почётными грамотами и званиями за профессиональные достижения отмечены 22 работника.

Церемония награждения прошла в Доме правительства. Строительный комплекс республики объединяет более 12 тысяч подрядных организаций, предприятия стройиндустрии, проектные и научно-изыскательские компании, в которых трудятся свыше 70 тысяч человек. Глава республики во время вручения наград поблагодарил руководителей строительной отрасли за соблюдение всех требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Спасибо строителям, что темпы несущественно остановили и, самое главное, очень организованно работали. И я обратил внимание: у нас на промышленных производствах есть вспышки, у нас есть в медицинских учреждениях вспышки, у нас есть в социальных учреждениях вспышки, но ни одной большой вспышки заболевания  я на стройке не зафиксировал. За это, конечно, руководителям строительных компаний и самим строителям огромное спасибо, потому что и себя поберегли и поберегли всех окружающих.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан