Радий Хабиров вручил госнаграды строителям Башкирии

В преддверии Дня строителя госнаграды получили работники строительного комплекса Башкирии. Орденами, почётными грамотами и званиями за профессиональные достижения отмечены 22 работника.
Церемония награждения прошла в Доме правительства. Строительный комплекс республики объединяет более 12 тысяч подрядных организаций, предприятия стройиндустрии, проектные и научно-изыскательские компании, в которых трудятся свыше 70 тысяч человек. Глава республики во время вручения наград поблагодарил руководителей строительной отрасли за соблюдение всех требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.