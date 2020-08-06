Радий Хабиров вручил госнаграды строителям Башкирии

Спасибо строителям, что темпы несущественно остановили и, самое главное, очень организованно работали. И я обратил внимание: у нас на промышленных производствах есть вспышки, у нас есть в медицинских учреждениях вспышки, у нас есть в социальных учреждениях вспышки, но ни одной большой вспышки заболевания я на стройке не зафиксировал. За это, конечно, руководителям строительных компаний и самим строителям огромное спасибо, потому что и себя поберегли и поберегли всех окружающих.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан