«Это безобразие»: появились подробности обрушения стены жилого дома в Уфе

В Уфе обрушилась
облицовка многоэтажного дома на улице Гафури. К счастью, в этом ЧП пострадало
только здание.
Как сообщает Управление
гражданской защиты, кирпичи посыпались на уровне 4, 3 и 2 этажей. По словам местных жителей,
это не первый инцидент.
Облицовка,
если вы зайдете во двор дома, там такая же история. Там тоже уже один угол
заделывали. Точно так же падала вся облицовка. Год назад или два года назад. Вот
если зайдете во двор дома, там они заделали потом. Этот дом явно нужно переоблицовывать,
в смысле, снимать вот это все безобразие.Нейля Волочкова
Сразу после поступления
информации о ЧП опасный участок огородили сигнальными лентами. В настоящее
время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Поступила
информация о том, что в многоквартирном жилом доме номер 19/2 по улице Гафури произошло
частичное обрушение облицовки стены здания. Опасный участок на данный момент
огражден, из людей никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия
выясняются.Яна Калинина, руководитель пресс-службы Управления гражданской защиты г. Уфы