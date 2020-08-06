«Это безобразие»: появились подробности обрушения стены жилого дома в Уфе

Облицовка, если вы зайдете во двор дома, там такая же история. Там тоже уже один угол заделывали. Точно так же падала вся облицовка. Год назад или два года назад. Вот если зайдете во двор дома, там они заделали потом. Этот дом явно нужно переоблицовывать, в смысле, снимать вот это все безобразие.

Нейля Волочкова