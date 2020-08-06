В Башкирии определили организации с лучшей охраной труда

Человек, который утром пошел на работу, должен живым и невредимым вернуться домой с работы. Вот это очень важно на самом деле. Потому что ушел на работу и пришел домой с увечьем – это беда. Цель – избежать таких событий.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ