В Башкирии определили организации с лучшей охраной труда

Чтобы вернулись с работы живыми и здоровыми. Такую задачу должен ставить перед собой каждый работодатель. Об этом во время церемонии награждения заявила вице-премьер правительства Башкортостана Ленара Иванова.
Сегодня были определены победители двух республиканских конкурсов «Лучшая организация условий и охраны труда» и «Лучшая обучающая организация по охране труда». По итогам 2019 года обладателями первых мест стали предприятия «Синтез-Каучук» и «Газпромтрансгаз Уфа». Среди призеров не только промышленные предприятия. В числе лучших и детский сад № 77 города Стерлитамак.