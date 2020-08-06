В Башкирии определили организации с лучшей охраной труда

Чтобы вернулись с работы живыми и здоровыми. Такую задачу должен ставить перед собой каждый работодатель. Об этом во время церемонии награждения заявила вице-премьер правительства Башкортостана Ленара Иванова.

Сегодня были определены победители двух республиканских конкурсов «Лучшая организация условий и охраны труда» и «Лучшая обучающая организация по охране труда». По итогам 2019 года обладателями первых мест стали предприятия «Синтез-Каучук» и «Газпромтрансгаз Уфа». Среди призеров не только промышленные предприятия. В числе лучших и детский сад № 77 города Стерлитамак.

Человек, который утром пошел на работу, должен живым и невредимым вернуться домой с работы. Вот это очень важно на самом деле. Потому что ушел на работу и пришел домой с увечьем – это беда. Цель – избежать таких событий.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ