В Башкирии открылась первая современная библиотека в рамках нацпроекта

В селе Кандры Туймазинского района открылась первая модельная библиотека. Капитальный ремонт завершили за полгода. После обновления в учреждении площадью в 300 квадратных метров появился интерактивный стол, открыли кабинеты, где будут проходить мастер-классы. Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».
Морские обитатели плавают по кафелю. Интерактивный пол, проектор, световой стол для рисованием песком, электронные книги и многое другое. Детская модельная библиотека в Кандрах за полгода приобрела новый облик. Учреждение с 40-летней историей обновилось. Здесь дети смогут не только читать книги, для них организуют мастер-классы и творческие кружки, для этого выделили несколько кабинетов.
В новой библиотеке установили пять современных компьютеров. Также здесь есть интерактивный стол, на котором дети смогут выполнять задания. Есть и мягкий зал с подушками, где ребятишки смогут смотреть обучающие фильмы. Современную модельную библиотеку в Кандрах открыли в рамках национального проекта «Культура». Населенный пункт стал первым в республике, где создали подобную площадку.
Модельная библиотека оформлена в национальном стиле. Здесь будут проходить литературные вечера. Также особое внимание уделяют молодежной среде. Для подростков будут проходить видеолекции. А полки пополнятся новыми книгами: в рамках национального проекта закупят более 9 тысяч экземпляров. Всего в республике до 24 года планируется открытие еще 19 современных библиотек.