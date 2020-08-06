В Башкирии открылась первая современная библиотека в рамках нацпроекта

В селе Кандры Туймазинского района открылась первая модельная библиотека. Капитальный ремонт завершили за полгода. После обновления в учреждении площадью в 300 квадратных метров появился интерактивный стол, открыли кабинеты, где будут проходить мастер-классы. Средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».

Морские обитатели плавают по кафелю. Интерактивный пол, проектор, световой стол для рисованием песком, электронные книги и многое другое. Детская модельная библиотека в Кандрах за полгода приобрела новый облик. Учреждение с 40-летней историей обновилось. Здесь дети смогут не только читать книги, для них организуют мастер-классы и творческие кружки, для этого выделили несколько кабинетов.

Открытие именно библиотеки такой новой формации очень важно и это большой шаг в деле воспитания молодежи, в деле предоставления нашим туймазинцам самых современных, самых актуальных услуг в сфере творчества, в сфере литературы. Это, конечно, вызывает только положительные эмоции. Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

В новой библиотеке установили пять современных компьютеров. Также здесь есть интерактивный стол, на котором дети смогут выполнять задания. Есть и мягкий зал с подушками, где ребятишки смогут смотреть обучающие фильмы. Современную модельную библиотеку в Кандрах открыли в рамках национального проекта «Культура». Населенный пункт стал первым в республике, где создали подобную площадку.

Кандринская библиотека соответствовала всем условиям конкурса, и вот по итогам конкурса она была выбрана. И просто надо отдать должное коллективу библиотеки, нужно отдать должное руководству администрации района: они первыми смогли реализовать этот проект, завершить, насытить, отремонтировать здание, оборудовать всем необходимым, мебелью, современным оборудованием библиотечным. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан