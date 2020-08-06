Фан-сектор ХК «Салават Юлаев» отмечает 20-летие

Сегодня праздник у болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев». Свой юбилей отмечает организация «U.F.A.» (Ultra Fans Actions). Ровно 20 лет назад разрозненные группы фанатов объединились и занялись организованной поддержкой клуба как на домашних, так и на гостевых матчах.
Мало кто отмечает юбилей так же, как фанаты – масштабным перформансом. 20 лет – внушительный срок. 6 августа 2000 года активными болельщиками была создана организация «U.F.A.» или Ultra Fans Actions. Тогда среди фанатов в моде были англоязычные названия. Организация стала главным движением юлаевских болельщиков.
Помимо организованной поддержки в родном Дворце спорта на Зорге, фанаты ездили за «Салаватом Юлаевым» в другие города. Были рядом как в сложные сезоны, так и во время первого триумфа уфимского хоккея в 2008 году. Олег Романченко и Алексей Дулясов в Ultra Fans Actions c первых дней. Олег был автором большинства баннеров фан-сектора. Состав организации болельщиков за эти годы менялся постоянно. На смену остывшим к игре и фанатизму приходит молодежь.
Некоторые члены фанатского сектора пришли туда детьми. Спустя годы приходят на хоккей уже со своими. За долгие годы поддержка вышла на новый качественный уровень. Визуальные работы уфимских фанатов считаются одними из лучших в КХЛ.
Время бежит, и уже не за горами следующий сезон. Болельщиков на трибунах будет меньше чем обычно. Но как и 20 лет назад самые преданные из них снова будут гнать команду вперед.
Фото: salavat_fans