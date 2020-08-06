Фан-сектор ХК «Салават Юлаев» отмечает 20-летие

Сегодня праздник у болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев». Свой юбилей отмечает организация «U.F.A.» (Ultra Fans Actions). Ровно 20 лет назад разрозненные группы фанатов объединились и занялись организованной поддержкой клуба как на домашних, так и на гостевых матчах.

Мало кто отмечает юбилей так же, как фанаты – масштабным перформансом. 20 лет – внушительный срок. 6 августа 2000 года активными болельщиками была создана организация «U.F.A.» или Ultra Fans Actions. Тогда среди фанатов в моде были англоязычные названия. Организация стала главным движением юлаевских болельщиков.

Решили объединиться в одном месте, чтобы поддерживать команду. С цветами, с шарфами, с баннерами, барабанами. До этого мы, конечно, тоже ходили на хоккей, но сидели в разных секторах. Олег Романченко, болельщик ХК «Салават Юлаев»

Помимо организованной поддержки в родном Дворце спорта на Зорге, фанаты ездили за «Салаватом Юлаевым» в другие города. Были рядом как в сложные сезоны, так и во время первого триумфа уфимского хоккея в 2008 году. Олег Романченко и Алексей Дулясов в Ultra Fans Actions c первых дней. Олег был автором большинства баннеров фан-сектора. Состав организации болельщиков за эти годы менялся постоянно. На смену остывшим к игре и фанатизму приходит молодежь.

За 20 лет очень много людей прошло через наш сектор. Кто-то остался, кто-то уходит. Кому-то просто надоедает, заканчивается юношеский романтизм. Во мне еще есть. Дай бог столько же буду на секторе. Алексей Дулясов, болельщик ХК «Салават Юлаев»

Некоторые члены фанатского сектора пришли туда детьми. Спустя годы приходят на хоккей уже со своими. За долгие годы поддержка вышла на новый качественный уровень. Визуальные работы уфимских фанатов считаются одними из лучших в КХЛ.

Иногда даже кажется, что ты не видел в хоккее? Уже столько было матчей, все что можно, уже все было. Но даже если вспомнить самую последнюю игру прошлого сезона, когда мы выиграли, – ради получения таких эмоций и хочется дальше ходить на хоккей. Антон Салихов, болельщик ХК «Салават Юлаев»

Время бежит, и уже не за горами следующий сезон. Болельщиков на трибунах будет меньше чем обычно. Но как и 20 лет назад самые преданные из них снова будут гнать команду вперед.