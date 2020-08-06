Студенты из Уфы отправятся бесплатно учиться за границей

Семь студентов из УГАТУ пройдут обучение в университетах Италии, Германии и Японии. В России подвели итоги конкурса на стипендию Президента Российской Федерации для обучения за рубежом на 2020/21 учебный год.

Столько труда и сил ради исполнения заветной мечты. Но не только заграничные дали влекут студентку Инну. Забота о родной земле – вот её главная цель. Научная работа девушки посвящена рекультивации башкирских земель. Узнав о такой возможности обучения и обмена опытом за границей, студентка не сомневалась ни минуты.

Необходимо было участвовать в различных конкурсах, семинарах. Мы писали статьи, программы для ЭВМ. Нам повезло, потому что на нашей кафедре уже была отлажена научная работа и преподаватели нам помогали. Инна Дорош, студентка УГАТУ

Возможность обучения за границей студенты получили благодаря стипендии Президента России, которая полностью покрывает расходы на обучение, оформление визы, перелет, проживание, медицинскую страховку и оплату местного транспорта.

Подать заявку может любой студент. Но возьмут, конечно, не всех. Требования – хорошая успеваемость, научные достижения: статьи, патенты и призовые места в олимпиадах. Не помешает и активное участие в жизни студенческого научного общества. Дипломы и грамоты за творческую деятельность в университете тоже добавят шансов. В год вуз обычно отправляет за рубеж от 5 до 10 студентов.

Стажировки в первую очередь полезны самим студентам, потому что растет компетенция в освоении языка в первую очередь, в освоении международного инструментария. Алексей Елизарьев, кандидат географических наук, декан факультета защиты в чрезвычайных ситуациях УГАТУ

А вот чего ожидать ребятам от заграничной учёбы, рассказала студентка, которая уже успела оценить все прелести поездки за рубеж. В прошлом году Мария побывала в Италии, обучалась в университете Салерно у профессора Антония Лонгобарди. Девушка привезла с собой не только багаж новых знаний, но и, пожалуй, целый чемодан хороших впечатлений.