Студенты из Уфы отправятся бесплатно учиться за границей

Семь студентов из УГАТУ пройдут обучение в университетах Италии, Германии и Японии. В России подвели итоги конкурса на стипендию Президента Российской Федерации для обучения за рубежом на 2020/21 учебный год.
Столько труда и сил ради исполнения заветной мечты. Но не только заграничные дали влекут студентку Инну. Забота о родной земле – вот её главная цель. Научная работа девушки посвящена рекультивации башкирских земель. Узнав о такой возможности обучения и обмена опытом за границей, студентка не сомневалась ни минуты.
Возможность обучения за границей студенты получили благодаря стипендии Президента России, которая полностью покрывает расходы на обучение, оформление визы, перелет, проживание, медицинскую страховку и оплату местного транспорта.
Подать заявку может любой студент. Но возьмут, конечно, не всех. Требования – хорошая успеваемость, научные достижения: статьи, патенты и призовые места в олимпиадах. Не помешает и активное участие в жизни студенческого научного общества. Дипломы и грамоты за творческую деятельность в университете тоже добавят шансов. В год вуз обычно отправляет за рубеж от 5 до 10 студентов.
А вот чего ожидать ребятам от заграничной учёбы, рассказала студентка, которая уже успела оценить все прелести поездки за рубеж. В прошлом году Мария побывала в Италии, обучалась в университете Салерно у профессора Антония Лонгобарди. Девушка привезла с собой не только багаж новых знаний, но и, пожалуй, целый чемодан хороших впечатлений.
В этом году всего 7 человек из нашей республики вошли в число 40 лучших студентов и 60 аспирантов страны, кому предстоит отправиться за рубеж для обучения и прохождения научной стажировки в высших учебных заведениях и научных центрах Европы. Пока это Италия, Германия и Япония. Но руководство УГАТУ планирует наладить контакт и с другими странами.