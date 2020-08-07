В Башкирии мужчина попытался избить мамочек с малышами

Буйный житель Октябрьского решил показать свою силу перед женщинами с детьми на руках.
Несколько дней назад в городе Октябрьский в одном из дворов произошел конфликт. Около одного из подъездов отдыхала компания молодых мам с малышами на руках вместе с одним из отцов.
Жителю дома не понравилось, что компания с детьми сидит возле его подъезда. Как говорят очевидцы, он потребовал, чтобы все они переместились на детскую площадку. Его попросили успокоиться, после чего он окончательно взбесился.
Поначалу мужчина угрожал матерям, но в итоге решил подраться с мужчиной. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как молодой отец в последний момент успевает отдать жене малыша. Спустя мгновение ненавистник детей сцепляется с ним в поединке, они отталкивают друг друга в сторону, но до драки дело не доходит.
Буйного горожанина удалось успокоить. В результате конфликта никто не пострадал.