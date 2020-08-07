В Башкирии в рамках «Инвестчаса» одобрили новые проекты в области сельского хозяйства

Увеличить поголовье дойного стада в два раза, то есть до 1200 буренок. Такую цель ставит перед собой руководитель СПК «Октябрь» Чекмагушевского района. Инвестпроект уже разработан. В рамках инвестчаса Альбирт Мусин презентовал его главе республики.

Модернизация хозяйства предусматривает строительство современного молочного комплекса по производству более восьми тысяч тонн молока в год. Реализовать проект планируется до 2023 года в три этапа. Это не только животноводческие помещения и доильные залы, но и силосно-сенажные сооружения, комбикормовый завод, а также сопутствующие техника и оборудование.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Октябрь» был учрежден в 2006 году. Хозяйство занимается производством и реализацией молока, мяса, выращиванием зерновых и технических культур. Общая численность крупного рогатого скота на сегодняшний день составляет около двух тысяч голов. СПК «Октябрь» являлся участником программы «500 ферм». Ежегодно в хозяйстве модернизируются старые животноводческие объекты, зерносклады.