В детской поликлинике Благовещенска появилось новое медицинское оборудование

В Благовещенскую районную больницу завезли новое медицинское оборудование, которое пополнило сразу несколько кабинетов детской поликлиники.

Так, ее оснастили цифровым рентгеновским аппаратом с высоким разрешением, который может моментально выдавать результаты обследования. Снимок появляется на экране монитора, изображение можно улучшить путем коррекции режимов в программе. Телеуправляемый автоматизированный стол-штатив помогает сделать обследование пациента более удобным. И что самое главное, в аппарате имеется настройка по возрасту пациента – дозу облучения можно регулировать.

У трехмесячного возраста один параметр, до трех лет – другой, с 3-х до 19 лет другим параметром можем снимать. Там на десятки раз уменьшается доза облучения.

Загир Зарипов, заведующий отделением лучевой диагностики Благовещенской центральной районной больницы

В рамках нацпроекта медики также получили современный аппарат УЗИ экспертного класса. Исследование можно проводить в режимах поверхностной реконструкции 4D и 3D. Технику приобрели в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». По этой программе в республики закупили 73 единицы медицинского оборудования для оснащения детских поликлиник. На эти цели выделено 299 млн рублей из федерального бюджета.

На новом оборудовании, конечно, приятно работать. Но хотелось бы, чтобы еще специалисты были. ЛОР-врач нам нужен, невролог нужен.

Лейла Имамгаязова, заведующая детским поликлиническим отделением Благовещенской центральной районной больницы