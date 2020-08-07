В детской поликлинике Благовещенска появилось новое медицинское оборудование

В Благовещенскую районную больницу завезли новое медицинское оборудование, которое пополнило сразу несколько кабинетов детской поликлиники.
Так, ее оснастили цифровым рентгеновским аппаратом с высоким разрешением, который может моментально выдавать результаты обследования. Снимок появляется на экране монитора, изображение можно улучшить путем коррекции режимов в программе. Телеуправляемый автоматизированный стол-штатив помогает сделать обследование пациента более удобным. И что самое главное, в аппарате имеется настройка по возрасту пациента – дозу облучения можно регулировать.
В рамках нацпроекта медики также получили современный аппарат УЗИ экспертного класса. Исследование можно проводить в режимах поверхностной реконструкции 4D и 3D. Технику приобрели в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». По этой программе в республики закупили 73 единицы медицинского оборудования для оснащения детских поликлиник. На эти цели выделено 299 млн рублей из федерального бюджета.