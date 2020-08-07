В Башкирии трагически погиб 25-летний парень

Сотрудники ГИБДД РБ сообщили подробности трагедии. По предварительной информации, 26-летний мужчина управлял ВАЗ-21093, но в какой-то момент не справился с машиной. Автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

Авария унесла жизнь 25-летнего пассажира – он скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель и ещё два пассажира 26 и 23 лет срочно госпитализированы. Оказалось, у водителя автомобиля не было водительских прав.