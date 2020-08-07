В Уфе стартовало строительство первого в республике хосписа

Ввод в эксплуатацию стационара для оказания помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями запланирован на осень 2021 года. Здесь будут оказывать помощь детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями. Проект включает в себя 60 койко-мест и 6 выездных медицинских бригад. Реализация проекта и оснащение оценивается в сумму около 800 миллионов рублей. По данным статистики, на сегодняшний день в республике более 20 тысяч взрослых и 600 детей с паллиативными заболеваниями. Среди них не только пациенты с онкологией, но и генетическими заболеваниями, неврологией, последствиями травм. Все эти люди не имеют реабилитационного потенциала, то есть медицина помочь им не в силах.