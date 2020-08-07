В Уфе выявили точку продажи контрафактного алкоголя

В Уфе активисты «Молодой гвардии» выявили партию нелегально продававшегося пива. Изымать его не стали, а оставили в магазине до суда.

Кроме того, полицейские, участвующие в рейде, изъяли 19 флаконов спритособержащей жидкости и 21 пачку контрафактных сигарет.