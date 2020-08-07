Жители Уфы массово жалуются на расписание автобусов

«Башавтотранс» в Уфе получил жалобы жителей на неудобные графики нескольких маршрутов. Из-за этого расписание некоторых автобусов могут пересмотреть.
Жители больше всего жалуются на маршрут 226. По словам уфимцев, по утрам автобус бывает до такой степени переполненным, что даже не останавливается на некоторых остановках.
Кроме этого горожане недовольны и тем, что автобусов 226 слишком мало. По их словам, на остановках полно других автобусов, но именно 226 очень мало. Уфимцы массово жалуются на это в соцсетях.