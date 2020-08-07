Жители Уфы массово жалуются на расписание автобусов

Жители больше всего жалуются на маршрут 226 . По словам уфимцев, по утрам автобус бывает до такой степени переполненным, что даже не останавливается на некоторых остановках.

Кроме этого горожане недовольны и тем, что автобусов 226 слишком мало. По их словам, на остановках полно других автобусов, но именно 226 очень мало. Уфимцы массово жалуются на это в соцсетях.