В Уфе за одну ночь полностью сгорели 20 сараев

Сегодня, 7 августа, ночью в МЧС поступила информация о серьёзном пожаре. Огнём охватило 20 деревянных сараев по улице Кигинской. Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

Огонь быстро распространялся по сараям общим размером 8х15 метров. 9 спецмашин и 21 пожарный принялись ликвидировать возгорание. К счастью, огонь потушить удалось быстро.

В инциденте никто не пострадал. Страшный пожар удалось запечатлеть на видео. На кадрах записи можно заметить, что совсем рядом с огнём находятся жилые постройки.