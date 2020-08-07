В Башкирии эвакуировали пациентов больницы из-за пожара

Сегодня, 7 августа, ночью в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РБ поступило сообщение о пожаре в больнице. Инцидент зафиксирован в городском медучреждении Салавата. В больнице сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Сотрудники экстренных служб немедленно выехали на место происшествия. В подвале кирпичного здания действительно было обнаружено задымление. Из больницы в срочном порядке были эвакуированы 70 человек.

Открытое горения оперативно было ликвидировано. В тушении возгорания приняли участие 28 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Пострадавших в пожаре нет, а причины произошедшего предстоит установить.