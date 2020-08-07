В Уфе столкнулись два пассажирских поезда

Сегодня, 7 августа, произошёл несчастный случай на железной дороге. Два поезда столкнулись при маневровых работах. Известна предварительная причина произошедшего.

Пустые вагоны развозили по разным местам для ремонта, формирования новых составов и прочее. В какой-то момент пассажирские поезда врезались – два вагона сошли с рельс. К счастью, никто не пострадал.

Издание «BAZA» сообщает, что один из машинистов увлёкся социальными сетями в телефоне. Он просто не заметил, как поезд проехал на красный сигнал, поэтому поезд ударил хвост другого состава.

На месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Оценивается размер ущерба.

Фото: psut.sledcom