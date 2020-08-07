Стало известно, сколько тратят медики в Башкирии на самолечение от коронавируса

В Башкирии коронавирусом заразились около 900 медиков.
По словам некоторых представителей профсоюза медиков, не все врачи, медсёстры и санитарки получат страховые выплаты.
Страховые выплаты медикам составляют 68,8 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эту сумму, существует несколько условий. Медику нужно доказать, что он подхватил вирус именно на работе. А если он перенёс болезнь бессимптомно, то получить эти деньги никаких шансов нет.
По словам председателя Стерлитамакской городской организации профсоюза медиков, на самолечение у медиков-бессимтомников уходит в среднем по 7-8 тысяч рублей.