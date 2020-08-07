Стало известно, сколько тратят медики в Башкирии на самолечение от коронавируса

Страховые выплаты медикам составляют 68,8 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эту сумму, существует несколько условий. Медику нужно доказать, что он подхватил вирус именно на работе. А если он перенёс болезнь бессимптомно, то получить эти деньги никаких шансов нет.