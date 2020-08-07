В России за сутки выявили 5,2 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у ещё 5241 человек. Общее количество зараженных приближается к 900 тысячам.

За всё время пандемии коронавирусом в России заболели 877 135 человек. Одновременно болеют 178 818 человек. Этот показатель за сутки уменьшился на 2113 пациентов.