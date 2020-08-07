На Башкирию надвигается опасное природное явление

В Башкирии в субботу, 8 августа, резко ухудшатся погодные условия. На смену знойной жаре придет пасмурная и неясная погода. По сообщению МЧС по РБ, в республике также прогнозируется сильные порывы ветра. Они будут достигать 20 м/с.
В ведомстве предупреждают: выходить на улицу в этот день будет небезопасно.
В целом же, 8 августа в Башкирии ночью будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха 13-18°. Днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха 21-26°.