На Башкирию надвигается опасное природное явление

В Башкирии в субботу, 8 августа, резко ухудшатся погодные условия. На смену знойной жаре придет пасмурная и неясная погода. По сообщению МЧС по РБ, в республике также прогнозируется сильные порывы ветра. Они будут достигать 20 м/с.