Стала известна средняя ставка по ипотеке к концу года в Башкирии

К концу 2020 года средняя ставка по ипотеке составит 7,5%. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Мутко подчеркнул, что это произойдет при условии выдачи льготных жилищных программ. Рыночная средняя ставка, как он предполагает, будет держаться чуть выше 8%. В этом году в России планируется выдать до 1 млн 300 тысяч ипотечных кредитов. Спрос уже поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%, на нее подано уже 400 тысяч заявок.
Напомним, льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до восьми млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до трех млн рублей в других российских регионах. Правительство России утвердило первоначальный взнос в 15%.