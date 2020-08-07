В Уфе спасатели за день вытащили из воды трёх человек

Уфимским спасателям за один день удалось предотвратить три несчастных случая. Дежурные патрулировали официальные зоны отдыха «Гольфстрим» и «Райский берег». Среди спасенных — ребенок 14 лет.

На одном берегу спасатели помогли 39-летней женщине. Уфимка сильно выпила и упала в воду. Женщина начала тонуть рядом с берегом. До инцидента спасатели не раз предупреждали отдыхающую о возможной опасности.

Ещё одна уфимка начала тонуть из-за других отдыхающих. 17-летняя девушка плавала в опасной близости от парней, которые прыгали в воду с плеч друг друга. Один из парней случайно ударил девушку ногой по голове, она потеряла сознание и начала тонуть. К счастью, спасатели оперативно спасли утопающую.

Среди спасенных оказался и 14-летний мальчик. Он прыгал с друзьями в воду с надувного матраса, но в какой-то момент силы покинули ребёнка, и он начал тонуть.

Уважаемые уфимцы и гости столицы! Отдыхая у воды, соблюдайте правила поведения. Опасно для жизни купаться в состоянии алкогольного опьянения. Старайтесь не плавать рядом с теми, кто балуется или неадекватно ведет себя. Также напоминаем, что, купаясь на официальных пляжах, нельзя заплывать за буйки и игнорировать замечания спасателей. пресс-служба УГЗ г. Уфы