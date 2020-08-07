Стало известно состояние младенца, которого выбросила мама в Уфе

Сегодня республику шокировало ужасное преступление. В одном из подъездов Уфы 5 августа был найден новорожденный младенец. Стало известно, в каком состоянии находится малыш сейчас.

Неизвестная бросила новорожденного малыша прямо на лестничной клетке. Ребёнка заметил простой прохожий и тут же поспешил вызвать полицейских. Оказалось, новорожденный малыш – девочка.

Представители Минздрава Башкирии рассказали, что малышка чувствует себя стабильно. Она дышит самостоятельно, а на следующей неделе ребёнка переведут из реанимации в отделение патологии новорождённых.