Жительница Башкирии зверски убила подругу

5 августа на заброшенной весовой станции было обнаружено тело убитой женщины. Её нашёл знакомый, который попытался спасти несчастнуюи вызвал полицию и скорую помощь. Оказалось, к убийству причастна знакомая пострадавшей.

Женщины выпивали вместе в заброшенном здании, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта старшая оппонентка схватила нож и несколько раз ударила женщину в шею. После убийства горожанка попыталась скрыться, но была быстро найдена сотрудниками полиции.