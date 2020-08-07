Жительница Башкирии зверски убила подругу

Страшное преступление произошло в городе Октябрьский. 52-летняя местная жительница подозревается в убийстве своей 37-летней подруги. Подробности страшного инцидента рассказала пресс-служба Следкома РБ.
5 августа на заброшенной весовой станции было обнаружено тело убитой женщины. Её нашёл знакомый, который попытался спасти несчастнуюи вызвал полицию и скорую помощь. Оказалось, к убийству причастна знакомая пострадавшей.
Женщины выпивали вместе в заброшенном здании, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта старшая оппонентка схватила нож и несколько раз ударила женщину в шею. После убийства горожанка попыталась скрыться, но была быстро найдена сотрудниками полиции.
Фото: СК РФ по РБ.