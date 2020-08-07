Жительница Башкирии зверски убила подругу

Страшное преступление произошло в городе Октябрьский. 52-летняя местная жительница подозревается в убийстве своей 37-летней подруги. Подробности страшного инцидента рассказала пресс-служба Следкома РБ.

5 августа на заброшенной весовой станции было обнаружено тело убитой женщины. Её нашёл знакомый, который попытался спасти несчастнуюи вызвал полицию и скорую помощь. Оказалось, к убийству причастна знакомая пострадавшей.

Женщины выпивали вместе в заброшенном здании, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта старшая оппонентка схватила нож и несколько раз ударила женщину в шею. После убийства горожанка попыталась скрыться, но была быстро найдена сотрудниками полиции.

В настоящее время следователями по результатам осмотра места происшествия назначен комплекс судебных экспертиз, с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ

Фото: СК РФ по РБ. 