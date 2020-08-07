В центре Уфы задержали гонщика на BMW: у него выпал пистолет

Уфимец был доставлен в отдел полиции.

В Уфе на улице Крупской задержали одного из городских стритрейсеров на BMW. Молодой человек вместе с братом выезжал со двора. Выезд на дорогу перекрыл автомобиль "Хендай".

По данным источника bash.news в правоохранительных органах, в результате небольшого конфликта к мужчинам подошли сотрудники полиции. В этот момент у парня из немецкого автомобиля заметили травматический пистолет. Молодого человека сразу же задержали.

Сотрудники полиции, как видно из видеосъемки, потребовали от мужчины немедленно выбросить пистолет в сторону. Его впоследствии подобрал брат задержанного, который, к слову, в этот день был за рулем автомобиля.

По некоторым данным, эта машина не раз "светилась" в сообществах уфимских стритрейсеров. Молодые ребята по ночам устраивают гонки по улицам города и выкладывают свои достижения в Сеть.