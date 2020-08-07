В Башкирии появится аллея стоимостью 8 млн рублей

Аллея «Дуслык». Такое название будет носить новая пешеходная дорога в Балтачевском районе республики. Тротуар длиной в тысячу метров соединяет между собой территорию местной школы с окраиной деревни Староякшеево.

На строительство аллеи выделено восемь миллионов рублей в рамках федеральной партийной программы «Формирование комфортной городской среды». Асфальт на всех площадках покроют травмобезопасным резиновым материалом. С обоих концов тротуара будут входные арки. В ближайшее время установят фонарные столбы и систему видеонаблюдения. Подземная электропроводка уже протянута. Открытие аллеи запланировано в день празднования 90-летия Балтачевского района.

Она соединяет две деревни, получается населенные пункты. И мощность этой дороги велика, значит, много проезжающих машин. Практически невозможно было ходить населению. Пешеходам не было тротуара.

Фанис Шаймухаметов, глава сельского поселения Старобалтачевский сельсовет

Всё прекрасно! Все дети отдыхают, взрослые тоже. Весь район сюда приезжает. Очередями стоят уже. Здесь с семи до девяти невозможно проехать, машины стоят.

Ульфат Исмагилов