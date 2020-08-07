В Башкирии появится аллея стоимостью 8 млн рублей

Аллея «Дуслык». Такое название будет носить новая пешеходная дорога в Балтачевском районе республики. Тротуар длиной в тысячу метров соединяет между собой территорию местной школы с окраиной деревни Староякшеево.

На строительство аллеи выделено восемь миллионов рублей в рамках федеральной партийной программы «Формирование комфортной городской среды». Асфальт на всех площадках покроют травмобезопасным резиновым материалом. С обоих концов тротуара будут входные арки. В ближайшее время установят фонарные столбы и систему видеонаблюдения. Подземная электропроводка уже протянута. Открытие аллеи запланировано в день празднования 90-летия Балтачевского района.